Астрахань, 28 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Астраханской области председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Приволжского района подозревается в халатности при предоставлении участков многодетным семьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Цитата из м/ф «Летучий карабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР Болото

По версии следствия, с 2018 по 2020 год чиновник распорядился предоставить многодетным семьям 357 земельных участков в посёлке Эрле Приволжского района. При этом он знал, что участки непригодны для индивидуального жилищного строительства, потому что территория на постоянной основе затапливается паводковыми водами.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ведётся расследование.