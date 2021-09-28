Вашингтон, 28 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Версия игры Halo Infinite для открытого бета-тестирования стала доступна для предварительной загрузки. Об этом 28 сентября сообщает «Игромания».

343 Industries Halo Infinite

Игрокам нужно будет установить тестовую версию Halo Infinite в Xbox Insider Hub. Следующий этап тестирования пройдёт с 1 по 4 октября 2021 года.

Напомним, что Halo Infinite — это научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный студией 343 Industries. Релиз проекта запланирован на 8 декабря 2021 года.