Стокгольм, 28 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Взрыв в одном из жилых домов Гетеборга вряд ли произошел по естественным причинам, заявил 28 сентября на пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

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Речь идёт о взрыве в жилом доме в Гетеборге, в результате которого 28 сентября несколько человек были ранены.

«О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам», — заявил Дамберг.

По его словам, сейчас нельзя исключить версию преступного умысла, ставшего причиной взрыва.

По утверждению газеты Aftonbladet, полиция Гетеборга склоняется к версии специально заложенного взрывного устройства, так как в пострадавшем доме нет газовых труб.