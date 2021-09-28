Нижневартовск, Югра, 28 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Врач-дерматолог из Нижневартовска (ХМАО) будет требовать материальной и моральной компенсации от мужа пациентки в хиджабе, который его избил за медицинский осмотр женщины. Об этом врач заявил Muksun.fm.

Хиджаб

Напомним, женщина в хиджабе пришла за подписью врача для диспансеризации. Врач попросил пациентку показать руки, спину и живот. Через 15 минут после приёма женщины в кабинет ворвался её муж и избил врача. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Врач получил сотрясение головного мозга. На фоне сотрясения у медика возник тремор, который не позволяет ему теперь проводить операции.

Отметим, что напавший на врача отказывается приносить извинения за содеянное.