Москва, , 18:23 — REGNUM Российский истребитель Су-27 выполнил перехват и сопровождение разведывательного самолёта RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря, сообщает 28 сентября Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).

Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США U.S. Air Force

Отмечено, что благодаря перехвату нарушения границы РФ не допущено.

По данным НЦУО, российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Чёрного моря воздушный объект, идущий к госгранице РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — сообщают российские военные.

Самолёт ВВС США произвёл разворот от государственной границы Российской Федерации. После этого российский истребитель вернулся на свою авиабазу.

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