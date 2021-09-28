Москва, 28 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 выполнил перехват и сопровождение разведывательного самолёта RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря, сообщает 28 сентября Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

Отмечено, что благодаря перехвату нарушения границы РФ не допущено.

По данным НЦУО, российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Чёрного моря воздушный объект, идущий к госгранице РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря», — сообщают российские военные.

Самолёт ВВС США произвёл разворот от государственной границы Российской Федерации. После этого российский истребитель вернулся на свою авиабазу.