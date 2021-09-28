Рим, 28 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Работники авиакомпании «Алиталия» во вторник, 28 сентября, провели очередную акцию протеста в центре Рима, у Колизея и на площади Святых Апостолов.

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Протест против грядущих массовых увольнений они изобразили, обыгрывая тему сериала «Карточный домик» и сообщая прохожим и журналистам о «карточной авиакомпании».

ПравительствоИталиив 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.