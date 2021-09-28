Минск, 28 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. «В связи с продолжающимся ростом нефтяных котировок повышаются пределы розничных цен на моторное топливо для реализации на АЗС», — сообщает пресс-служба белорусского государственного концерна «Белнефтехим».

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Согласно официальному сообщению подчинённого правительству госконцерна, «с 28 сентября 2021 г. цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро не должна превышать 1,99 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,09 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,31 руб., ДТ — 2,09 руб».

Нацбанк Белоруссии на 28 сентября установил курс белорусского рубля в размере 34,37 российских рублей. Нынешнее повышение цен на моторное топливо в постсоветской республике является 29-м с начала 2021 года. Предыдущее повышение цен на АЗС по распоряжению «Белнефтехима» состоялось 21 сентября.

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