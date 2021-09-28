Астрахань, 28 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Астрахани сотрудника отдела регионального управления по капитальному строительству подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК СК РФ по региону.

Пловец

По версии следствия, до ноября 2018 года главный специалист отдела капитального строительства и ремонта регионального управления по капстроительству знал о том, что строительные работы на объекте «Центр водных и гребных видов спорта» в Приволжском районе области не выполнены полностью, но всё равно подписал техническую документацию и акты о приемке выполненных работ. Из-за этого подрядчику переплатили более 230 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ведётся расследование.