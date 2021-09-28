Тбилиси, , 18:30 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 сентября заявил, что в случае возвращения в страну Михаила Саакашвили, его в тбилисском аэропорту будут встречать сотни тысяч недоброжелателей, сообщает грузинское информационное агентство CYC.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Гарибашвили не уточнил, кто конкретно будет организовывать такой «приём», и будет ли в этом принимать участие правящая партия «Грузинская мечта».

«Саакашвили, несомненно, будут встречать сотни тысяч разозлённых и разгневанных им людей», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что 27 сентября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своём намерении вернуться на родину, где он был приговорён к трём годам лишения свободы.