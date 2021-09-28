Сингапур, 28 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Состоялся релиз Free Fire MAX — расширенной версии популярной мобильной игры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщаются 28 сентября в пресс-службе компании Garena.

Скриншот с YouTube Free Fire

Как отмечают представители Garena, Free Fire MAX получит более реалистичные и детализированные карты, эксклюзивный режим «Личный остров», а также улучшенные визуальные и звуковые эффекты. Сообщается, что для доступа к MAX-версии можно будет использовать свой существующий аккаунт Free Fire.

Добавим, что Free Fire — это мобильная игра в жанре «королевская битва». Она также является популярной киберспортивной дисциплиной.