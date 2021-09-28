Тамбов, 28 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Тамбовской области прививки от гриппа сделали более 196 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентябре в пресс-службе областной администрации.

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Всего в регионе планируют привить около 600 тысяч человек — 60% населения области. В регион поставлено около 27 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для вакцинации детей и беременных женщин, а также почти 247 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Кроме того, за счет бюджета области закуплено 12 тысяч доз вакцины «Гриппол».

Медики предостерегают, что делать одновременно прививки от COVID-19 и сезонного гриппа нельзя — между ними должно пройти не менее месяца. Последовательность вакцинации не имеет значения.