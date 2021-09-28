Москва, 28 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Движение автотранспорта в центре Москвы перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщили 28 сентября в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже в доме 14 на Большой Сухаревской. Автоинспекция полностью перекрыла движение транспорта от Сретенки до Трубной улицы в обоих направлениях.

«Движение транспорта осуществляется по параллельным улицам», — пояснили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС, они обеспечивают проезд пожарной техники к месту ЧП.

Подробности о самом возгорании в информации не приводятся.