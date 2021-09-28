Пермь, 28 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В школе №123 Перми на уроке физкультуры детей заставили молиться. Об этом пишут СМИ со ссылкой на социальные сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Тревогу подняла мать одного из учащихся. Ребёнок рассказал, что якобы педагог посадил их характерным образом, и затем прозвучала молитва.

Ситуацию уже прокомментировали в городском департаменте образования. Директор учреждения пояснил его представителям, что первоклассники выполняли различные упражнения, среди прочего учились сидеть и в позе «по-турецки». При этом никакого религиозного контекста не было.

Учитель физкультуры является опытным и грамотным преподавателем. К его работе ранее не было никаких претензий. Тем не менее департамент образования Перми указал руководителю школы на необходимость провести внутреннее расследование по соблюдению сотрудником норм профессиональной этики.