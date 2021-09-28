Москва, 28 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Правительство России выделило более 100 млн рублей на проведение третьей фазы исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков 12−17 лет. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-порталеправовой информации.

Вакцина «Спутник V»

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Как следует из документа, бюджетные ассигнования в размере 100,605 миллиона рублей будут выделены Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на проведение клинического исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности «Спутника V» при участии трёх тысяч добровольцев возрастной группы 12−17 лет.

Минздраву России поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств с представлением доклада в правительство до 1 марта 2022 года.

Напомним, клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков проводятся в России с начала июля. Первая и вторая фазы исследований проводились lc участием 100 добровольцев на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой.