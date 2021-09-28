Москва, , 18:11 — REGNUM В России необходимо выработать твёрдую государственную позицию по теме информационного пространства. Об этом 28 сентября заявил политолог Евгений Варшавский на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Политолог Евгений Варшавский Василий Иванов © ИА REGNUM

«Информационное пространство, как один из элементов государственной безопасности, безусловно, важен. Но предмет нашего обсуждения работает не только в информационном пространстве. Он претендует на управление в сфере культуры и нашей истории», — заявил Варшавский.

«Отсутствие собственной позиции по большинству вопросов, либо она будет подвижная и конъюнктурная — это позволяет коммерческим организациям влезать в вопросы, которые, в общем-то, являются всю историю человечества государственной монополией — кто мы, откуда мы взялись, что мы хотим, куда мы идём, что мы строим и так далее», — указал он.

По его мнению, «цифровые» претензии на руководство миром очень большие, красивые и амбициозные, но для них победа здесь отнюдь не предрешена, как и, впрочем, поражение.

«Общественные инициативы здесь возможны и они могут получить поддержку и дать какой-то эффект. Это вопрос обсуждаем и решаема», — подчеркнул он.