Москва, 28 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Президиум Совета при президенте РФ по науке и образованию поддержал разработанную правительством Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 — 2030 годы. Об этом 28 сентября сообщает сайт правительства России.

Изменение климата

Заседание Совета прошло под председательством замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. О новой программе рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, планируется работа по трём направлениям.

Во-первых, это мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата. Абрамченко уточнила, будут созданы наукоёмкие технологические решения для получения достоверных данных мониторинга и моделирования окружающей среды и климата, а также прогнозирования их будущих состояний.

Вторым направлением станет смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат. В частности, планируется разработка комплекса методик и моделей, которые позволят сформировать систему оценки применяемых мер в этой сфере.

Третьим направлением работы станет адаптация природных систем и отраслей экономики к изменениям климата. Ожидается, что будут разработаны решения для оценки экологических и климатических рисков как на территории России, так и на прилегающих акваториях. Это позволит принимать меры по адаптации к изменениям.

В рамках программы планируется проведение научных исследований и разработок на базе научных и научно-образовательных центров. Кроме того, будет создаваться и развиваться инфраструктура для исследований, а полученные результаты исследований внедряться в практические проекты.

Всего на реализацию госпрограммы планируется потратить 34 млрд рублей.