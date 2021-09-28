Милан, Италия, 28 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Активистка Грета Тунберг во вторник, 28 сентября, в Милане выступила на конференции, посвященной проблемам климата.

(сс) European Parliament Грета Тунберг

Она в очередной раз раскритиковала действия властей разных стран, которые, по ее мнению, больше говорят о климатических проблемах и «делают вид», чем пытаются по-настоящему эти проблемы решать.

Конференция организована правительством Италии. В ней принимают участие 400 молодых делегатов — по два от каждой страны-члена ООН.