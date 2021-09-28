Нижний Новгород, 28 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая сельхозкультур, вызванной засухой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Pxhere.com Засуха

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К ликвидации последствий засухи планируется привлечь местные отраслевые организации и фермерские хозяйства. Они же должны будут подсчитать ущерб от утраты урожая и расходы на их выращивание.

Также нижегородское правительство поручило региональному министерству сельского хозяйства разработать план мероприятий по снижению последствий от гибели урожая.