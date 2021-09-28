Москва, 28 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В России следует создать отдельную организацию, где могли бы объединиться люди с задачей по борьбе с информационным монополистом — «Яндексом». Об этом 28 сентября заявил композитор, общественный деятель Сергей Русских на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Композитор Сергей Русских

«Чтобы это не было просто полемикой — пришли, поговорили и ушли — создать объединение некое, комитет, неважно. У каждого члена этого объединения есть опыт борьбы с этим ресурсом. И деловая среда у каждого есть, и наработанная технология у каждого есть», — заявил Русских.

«Объединяем технологию, объединяем фактуру, пишем короткие документы, выходим на Госдуму, экспертное заключение о признании иностранным агентом с конкретными, чёткими, ярко выраженными предложениями по поводу этого агрегатора», — указал он.