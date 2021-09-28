Саратов, 28 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В медучреждениях Саратовской области приостанавливается почти вся плановая госпитализация. Об этом 28 сентября заявил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Госпиталь

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"Мы считаем целесообразным приостановить плановую госпитализацию в медорганизациях, за исключением фтизиатрического, психиатрического и онкологического профиля. Приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения, за исключением детских осмотров», — сообщил представитель облминздрава, добавив, что приостанавливается также работа дневных стационаров.

В инфекционные стационары в течение месяца госпитализируют ежесуточно более 300 человек. «26 сентября мы пробили антирекорд — поступило 417 человек, а выписали всего лишь 176 пациентов», — цитирует спикера «Взгляд-инфо».

На сегодняшний день в Саратовской области развернуто 4211 инфекционных коек. В стационарах лежат 3955 пациентов. Свободный коечный фонд составляет около 6%. По словам Шувалова, до конца недели планируются ввести еще 120 коек на базе офтальмологического отделения горбольницы №6 и 35 коек на базе Федоровской райбольницы. Ведутся работы по подводке кислорода в здание роддома первой клинической больницы, где готовят 205 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции ввели дополнительные ограничительные меры.

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