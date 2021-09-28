Москва, , 17:59 — REGNUM Российскую авиационную базу «Кант», расположенную на территории Киргизии, усилят системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 28 сентября журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

В небе Пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ «Кант»

По его словам, реализация этого решения только началась.

«Они в процессе реализации. Пока еще не реализовывались, но в процессе», — сказал Миннекаев.

Ранее российская авиабаза в Киргизии была усилена беспилотниками-разведчиками. База является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ, она вооружена штурмовиками Су-25 и вертолётами.

Напомним, после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российские военные начали перевооружение и усиление 201-й военной базы в Таджикистане.

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