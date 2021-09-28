Москва, 28 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Российскую авиационную базу «Кант», расположенную на территории Киргизии, усилят системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 28 сентября журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

Пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ «Кант» В небе

По его словам, реализация этого решения только началась.

«Они в процессе реализации. Пока еще не реализовывались, но в процессе», — сказал Миннекаев.

Ранее российская авиабаза в Киргизии была усилена беспилотниками-разведчиками. База является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ, она вооружена штурмовиками Су-25 и вертолётами.

Напомним, после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российские военные начали перевооружение и усиление 201-й военной базы в Таджикистане.