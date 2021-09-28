Сургут, Югра, 28 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Экспресс Екатеринбург — Сургут запускается с 12 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения «Российских железных дорог».

Железнодорожный вокзал в Сургуте

Экспресс будет следовать ежедневно через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях. Время в пути от Екатеринбурга до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном направлении — 16 часов 25 минут.

Отправляться поезд будет в вечером, прибывать в пункт назначения утром. Состав будет сформирован из новых купейных и плацкартных вагонов. Стоимость билетов на экспресс Екатеринбург — Сургут начинается от 1086 рублей.