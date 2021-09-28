София, 28 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Подразделения армии Болгарии не будут принимать активного участия в очередной операции натовских сил KFOR по поддержанию порядка на административной границе Сербии и Косово. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 сентября источник в министерстве обороны Болгарии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг с военными KFOR («Силы для Косово»)

По словам собеседника агентства, в настоящее время у уполномоченных структур KFOR в лице военнослужащих Канады, США и Польши есть все необходимые ресурсы для противодействия эскалации напряженности в регионе.

«Болгария в данном контексте может предложить свои дипломатические и миротворческие услуги», — сказал он.

Ранее минобороны Болгарии отказывалось от официальных комментариев в связи с событиями в Косово.

Напомним, 20 сентября отряды спецназа албанской полиции и сил спецназа Косово заняли основные КПП на административной границе с Сербией. Вооруженные формирования блокируют въезд на косовскую территорию автомобилей, имеющих сербскую регистрацию.

В район потенциального конфликта уже прибыли военнослужащие Канады, Пентагона и польские солдаты и офицеры из состава KFOR.