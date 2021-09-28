Кемерово, , 17:52 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 28 сентября, прошло первое заседание шестого созыва депутатского корпуса города. Были избраны спикер и вице-спикер горсовета.

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«На пост председателя совета всего были выдвинуты две кандидатуры: от фракции «Единая Россия» — Александра Шелковникова, от фракции КПРФ — Леонид Бураков. От других фракций предложений не поступило. По итогам голосования кандидатуру Александры Шелковниковой поддержали 30 депутатов», — сообщили редакции A42.ru в горсовете.

Заместителем председателя выбран Игорь Погребняк.