Кемерово, 28 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Новокузнецке сегодня, 28 сентября, прошло первое заседание шестого созыва депутатского корпуса города. Были избраны спикер и вице-спикер горсовета.

ИА REGNUM Новокузнецк

«На пост председателя совета всего были выдвинуты две кандидатуры: от фракции «Единая Россия» — Александра Шелковникова, от фракции КПРФ — Леонид Бураков. От других фракций предложений не поступило. По итогам голосования кандидатуру Александры Шелковниковой поддержали 30 депутатов», — сообщили редакции A42.ru в горсовете.

Заместителем председателя выбран Игорь Погребняк.