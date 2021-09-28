Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Потерявшийся в Свердловской области солдат-срочник мог заблудиться во время учений. Об этом сообщили журналистам представители Центрального военного округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM На штабе Центрального военного округа

В структуре считают, что 20-летний военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и в результате заблудился. На месте работает комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, юноша погиб. Его тело нашли возле опоры линии электропередачи.