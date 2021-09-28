Рим, 28 сентября 2021, 17:48 — REGNUM На итальянский остров Лампедуза прибыла лодка, на борту которой было 686 мигрантов, сообщает 28 сентября агентство Associated Press.

Беженцы
Беженцы
Иван Шилов © ИА REGNUM

На борту этой лодки на территорию Италии прибыли уроженцы Сенегала, Египта, Нигерии, Марокко, Чада, Эфиопии, Сирии и Судана.

По утверждению агентства ООН по делам беженцев, такого числа мигрантов на одной лодке не фиксировалось с 2016 года.

«Это самое большое число людей, прибывших на одном судне в 2021 году», — отметили в агентстве ООН.

Напомним, ранее в правительстве Италии объяснили увеличение числа мигрантов, прибывающих в страну, экономическими результатами пандемии коронавируса.

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