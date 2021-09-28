Рим, 28 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. На итальянский остров Лампедуза прибыла лодка, на борту которой было 686 мигрантов, сообщает 28 сентября агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

На борту этой лодки на территорию Италии прибыли уроженцы Сенегала, Египта, Нигерии, Марокко, Чада, Эфиопии, Сирии и Судана.

По утверждению агентства ООН по делам беженцев, такого числа мигрантов на одной лодке не фиксировалось с 2016 года.

«Это самое большое число людей, прибывших на одном судне в 2021 году», — отметили в агентстве ООН.

Напомним, ранее в правительстве Италии объяснили увеличение числа мигрантов, прибывающих в страну, экономическими результатами пандемии коронавируса.