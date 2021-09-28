Нью-Йорк, США, 28 сентября 2021, 17:47 — REGNUM Ядерная программа Северной Кореи должна быть прекращена, сообщила 28 сентября журналистам председатель Совбеза ООН Берн Нейсон (постпред Ирландии).
Комментируя новые ракетные испытания Пхеньяна, проведённые 27 сентября, Нейсон заявила:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные Северной Кореи провели испытания баллистической ракеты малой дальности в восточном направлении рано утром 28 сентября. Ракеты малой дальности не запрещены резолюциями СБ ООН. При этом они могут оснащаться ядерной боеголовкой.
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