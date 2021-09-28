Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Ядерная программа Северной Кореи должна быть прекращена, сообщила 28 сентября журналистам председатель Совбеза ООН Берн Нейсон (постпред Ирландии).

Mil.ru Пуск стратегической баллистической ракеты

Комментируя новые ракетные испытания Пхеньяна, проведённые 27 сентября, Нейсон заявила:

«Мы (члены СБ ООН — прим. ИА REGNUM) хотим видеть полную, прозрачную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова, чтобы КНДР прекратила ядерную деятельность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные Северной Кореи провели испытания баллистической ракеты малой дальности в восточном направлении рано утром 28 сентября. Ракеты малой дальности не запрещены резолюциями СБ ООН. При этом они могут оснащаться ядерной боеголовкой.