Вашингтон, 28 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что война в Афганистане закончилась не так, как хотели США. Об этом он сказал во время слушаний в Сенате 28 сентября.

Марк Милли

«Совершенно ясно — это очевидно — война в Афганистане не закончилась на тех условиях, на которых мы хотели, поскольку у власти в Кабуле сейчас находятся талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Милли законодателям, обсуждая вопрос вывода войск из Афганистана.

Милли подтвердил, что угроза нападения со стороны террористических групп остается «очень реальной возможностью».

«Мы должны помнить, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был и остается террористической организацией, и они до сих пор не порвали связи с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У меня нет иллюзий поповоду того, с кем мы имеем дело, — сказал Милли. — Еще предстоит выяснить, сможет ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) консолидировать власть или страна еще больше расколется на гражданскую войну. Но мы должны продолжать защищать Соединенные Штаты Америки и их народ от террористических атак, исходящих из Афганистана».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 28 сентября дадут публичные показания в Сенате.

Их появление перед законодателями станет первым случаем дачи показаний высших военных чинов перед Конгрессом после полного вывода американских войск из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, что хаотичная эвакуация и смерти афганцев, а также граждан США в Афганистане, вызвали огромную двухпартийную критику.