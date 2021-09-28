Бишкек, 28 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Госагентство гражданской авиации Киргизии по-прежнему пытается вывести местные авиакомпании из «черного списка» Европейской комиссии, чтобы им вновь разрешили полеты над территорией Евросоюза. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил заместитель директора агентства Айбек Байышбаев, передает «Кабар».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

По его словам, для этого при содействии Европейского агентства по авиабезопасности была разработана Государственная программа по безопасности полетов, которая предусматривает меры по приведению киргизской гражданской авиации в соответствие со стандартами ЕС.

Байышбаев посетовал, что реализация этой программы оказалась осложнена пандемией коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 2006 года, Европейская комиссия запретила всем зарегистрированным в Киргизии авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Евросоюза. Причиной тому стали негативные результаты проверки киргизских авиаперевозчиков — в ходе неё были выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности полетов.