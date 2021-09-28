Волгоград, 28 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области 28 сентября выявлен 351 новый носитель коронавируса — а три больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 24 районах региона. Впервые зарегистрировано 20 летальных исходов, сообщили корреспонденту в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 91 354 случая заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 81 311 человек, в том числе 325 выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончался 2 741 пациент.

Находятся в стационарах и получают амбулаторную помощь 7 302 жителя.