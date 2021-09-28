Леверкузен, Германия, 28 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. 28 сентября леверкузенский «Байер-04» объявил о подписании нового пятилетнего соглашения с 25-летним центральным защитником сборной Германии Джонатаном Та до конца сезона 2024/25. Об этом также сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Fcbayern.com «Байер 04» — «Бавария» 0:0

В текущем сезоне Джонатан Та принял участие в семи матчах за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Джонатан Та перешел в «Байер-04» 16 июля 2015 года из «Гамбурга» за 7,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника составляет 22 миллиона евро.

В летнее трансферное окно состав леверкузенской команды также пополнил голкипер сборной России Андрей Лунев, перешедший из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента.