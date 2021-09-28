Москва, , 17:40 — REGNUM Заявления Лукашенко о белорусскости городов Белосток и Вильнюс — это провокация в адрес ЕС. Об этом заявил 28 сентября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Александр Лукашенко по своему обыкновению троллит Запад, он троллит его с помощью мигрантов, которых запускает через границу с Польшей и Литвой, а сейчас он подтрунивает над Западом при помощи таких вот заявлений» — подчеркнул политолог. Лукашенко ранее подобным образом «подтрунивал» и над Россией, заявляя о том, что Калининградская область принадлежит Белоруссии, и что Россия чуть ли не должна отдать Минску этот регион, пояснил политолог.

«Александру Лукашенко ничего другого не остается сейчас, кроме как несмешно шутить, потому что никаких рычагов давления на Европу у него нет. Это пустое сотрясание воздуха», — заключил Аверьянов-Минский.

Напомним, что выступая на форуме «Символ единства», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о белорусскости городов Белостока (нынешняя Польша) и Вильнюса (нынешняя Литва).