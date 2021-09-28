Новосибирск, 28 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Новосибирске идёт подготовка ко Всероссийской переписи населения, которая стартует 15 октября. На сегодня заключены договоры с семью вузами города — участниками переписной кампании станут более 1,5 тысячи студентов. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

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«Я прошу совместно с департаментом транспорта проработать вопросы, связанные с передвижением студентов во время переписной кампании на всех видах городского муниципального транспорта по специальному удостоверению. Также необходимо решить проблему нехватки контролёров, которые будут сопровождать переписчиков на протяжении всей переписи», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаила Ференца, на сегодня из 545 необходимых для переписи контролёров подобрано лишь 410. При этом контролёры должны приступить к работе с 29 сентября. Первые три дня они проходят обучение. Проблема в том, что контролёры должны работать на переписи 58 дней и быть не занятыми. Студентов для таких работ привлекать нельзя, так как они освобождаются от практики всего на 30 дней. Для сопровождения переписчиков в вечернее время планируют привлекать курсантов военного института.