Канте пропустит ближайшие матчи «Челси» из-за коронавирусной инфекции
Лондон, 28 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. 30-летний опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н’Голо Канте пропустит ближайшие матчи «пенсионеров» из-за болезни. 28 сентября издание Sky Sports сообщило, что футболист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Сообщается, что Канте пропустит матч второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Ювентусом» и матч Английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Также под вопросом участие полузащитника в октябрьском матче Лиги Наций.
В текущем сезоне Н’Голо Канте принял участие в шести матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэма».
Канте перешел в «Челси» 16 июля 2016 года из «Лестера» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника сборной Франции, по оценкам интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.