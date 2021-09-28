Лондон, 28 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. 30-летний опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н’Голо Канте пропустит ближайшие матчи «пенсионеров» из-за болезни. 28 сентября издание Sky Sports сообщило, что футболист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Chelsea Debs Футболист Н'Голо Канте

Сообщается, что Канте пропустит матч второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Ювентусом» и матч Английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Также под вопросом участие полузащитника в октябрьском матче Лиги Наций.

В текущем сезоне Н’Голо Канте принял участие в шести матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэма».

Канте перешел в «Челси» 16 июля 2016 года из «Лестера» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника сборной Франции, по оценкам интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.