Казань, 28 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Татарии в отношении руководителя ООО «Конвентстройинжиниринг» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

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В период с 1 января 2016 года по 28 марта 2019 года руководитель фирмы с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму более 92 млн рублей.

На предприятии прошли обыски.

ИА REGNUM ранее сообщало, руководство ООО «Фирма Саман» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 479 млн рублей.

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