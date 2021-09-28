Москва, 28 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Военнослужащий срочной службы, поисками которого в лесном массиве на Урале занимался личный состав воинской части, найден мёртвым, сообщает 28 сентября пресс-служба Центрального военного округа.

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Солдат погиб от удара электрическим током, который он получил при попытке залезть на опору ЛЭП.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током», — говорится в сообщении.

Ранее представители ЦВО сообщали, что личное оружие, с которым солдат покинул часть, найдено.

На месте происшествия работает специальная комиссия, которая должна выяснить причины и подробности трагедии.