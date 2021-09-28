Москва, 28 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. О серьёзной подготовки России к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, запланированной на 31 октября — 12 ноября 2021 г. в городе Глазго (Шотландия, Великобритания), заявил 28 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основная задача борьбы с изменением климата

Лавров «Нам есть что предложить по экологической повестке».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва держит курс «на создание условий для развития низкоуглеродной экономики», который предполагает создание механизмов «для углеродного регулирования, зелёного инвестирования и финансирования».

Глава МИД РФ добавил, что Москва активно участвует в обсуждении климатических вопросов. Он назвал Парижское климатическое соглашение «надёжной международно-правовой основой для долгосрочного климатического урегулирования».