Владимир, 28 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 28 сентября, первый этап вакцинации прошли 328 тыс. 174 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 309 тыс. 265 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе был выявлен 53 тыс. 831 носитель коронавируса. Скончались 1960 человек.