Аргентина, 28 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В июне 2022 года состоится первый в истории матч между победителями Чемпионата Европы и Кубка Америки. 28 сентября КОНМЕБОЛ и УЕФА объявили о соглашении о создании Кубка ЕвроАмерики.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

На прошедшем Чемпионате Европы 2020 победу одержала сборная Италии под руководством Роберто Манчини. В финале турнира «скуадра адззурра» обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

Кубок Америки 2021 завершился победой сборной Аргентины. Этот трофей стал первым для шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в составе национальной сборной.