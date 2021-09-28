Аргентина и Италия сыграют в первом в истории матче Кубка ЕвроАмерики
Аргентина, 28 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В июне 2022 года состоится первый в истории матч между победителями Чемпионата Европы и Кубка Америки. 28 сентября КОНМЕБОЛ и УЕФА объявили о соглашении о создании Кубка ЕвроАмерики.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лионель Месси
На прошедшем Чемпионате Европы 2020 победу одержала сборная Италии под руководством Роберто Манчини. В финале турнира «скуадра адззурра» обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти.
Кубок Америки 2021 завершился победой сборной Аргентины. Этот трофей стал первым для шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в составе национальной сборной.