Москва, , 17:28 — REGNUM Россия имеет необходимые инструменты для проведения последовательной информационной политики в своих интересах. Об этом 28 сентября заявил политолог Евгений Варшавский на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Мы видим тотальное превосходство внешних игроков, внешних акторов. Это системная позиция, она у нас проявляется не только в информационной политике. Чтобы защититься от чужого дракона, надо иметь своего собственного. И та ситуация, которая складывается в рамках узкой темы информационного пространства — здесь должен быть обеспечен приоритет интересов государства и интересов страны», — заявил Варшавский.

«Другого механизма, кроме государственного обеспечения интересов страны, не существует», — указал он.

По его словам, у государства в этом отношении есть рычаги и есть возможности.

«Та деятельность, которая осуществляется иноагентами на этом рынке, прямо касается вопросов государственной безопасности», — подчеркнул он.

«С учётом предельной неэффективности чисто запретительных мер, необходима собственная информационная политика и, соответственно, собственные структуры, которые этот вопрос каким-то образом бы решали. Не проблема отключить «Ютуб». Но все, кто связывался с «Рутубом», знают, что это не конкурент. Это днище», — отметил Варшавский.