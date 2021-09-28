Новосибирск, 28 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области «Служба-112» начала принимать звонки о бродячих животных. На единый номер новосибирцы могут сообщить о нахождении беспризорных животных, а также о фактах нападения на людей животных без владельцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Tololo.ru Бродячие собаки

«Управление ветеринарии Новосибирской области заключило соглашение о порядке информационного взаимодействия с учреждением «Служба-112». Документ подписан в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации от 15 мая 2021 года, касающегося вопросов формирования в обществе ответственного отношения к животным», — уточнили в областной администрации.

Информация о нахождении животных без сопровождения в местах общего пользования, а также о фактах нападения на людей животных без владельцев, будет передаваться в единую дежурно-диспетчерскую службу районов области. Оттуда — в органы местного самоуправления — для принятия мер реагирования, а также в управление ветеринарии Новосибирской области — для контроля исполнения переданных полномочий по организации мероприятий относительно животных без владельцев.