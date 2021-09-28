Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. У умершего в ковидном госпитале в Екатеринбурге мужчины, полностью привитого от COVID-19, были хронические заболевания. Об этом заявил журналистам свердловский вице-губернатор Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что сама вакцина не имеет к этому летальному исходу никакого отношения. Также, по его словам, случаи гибели привитых от ковида людей единичны.

Как сообщало ИА REGNUM, пациент скончался в горбольнице №24. Ранее он прошёл полный курс вакцинации.