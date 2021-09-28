Вашингтон, 28 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Денежные средства министерства финансов США могут иссякнуть 18 октября текущего года если конгресс не согласится на увеличение лимита заимствований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом 28 сентября заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она напомнила, что ещё в начале сентября направила конгрессменам письмо, в котором предупреждала, что у её ведомства средства будут «исчерпаны в течение октября».

В новом письме, опубликованном 28 сентября, она уточнила эту дату, исходя из «последних данных, включая налоговые платежи».

«Теперь мы полагаем, что Минфин может к 18 октябрямисчерпать свои чрезвычайные меры, если Конгресс не повысит потолок или не приостановит действие лимита госдолга», — указано в документе.

Напомним, Конгресс США в 2019 году заморозил вопрос повышения потолка госдолга до 31 июля 2021 года.