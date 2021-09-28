Кировск, Ленинградская область, 28 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области в ночь на 30 сентября на один час полностью перекроют движение по федеральной автомобильной трассе Р-21 «Кола». Об этом 28 сентября предупредили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ладожский мост

Перекрытие связано с необходимостью провести аварийно-восстановительные работы на деформационном шве на Ладожском мосту через Неву, расположенном на 40 км автодороги «Кола». Автомобильное движение будет остановлено с 00:00 по 01:00 мск в ночь с 29 на 30 сентября.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перерыв движения составит не более одного часа», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, в настоящий момент на переправе, соединяющей два берега Невы, идут работы по восстановлению конструкции деформационного шва. Перекрыта одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга (правая), установлены временные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари, скорость ограничена до 40 км/ч. Срок окончания работ запланирован на 11 октября 2021 года.