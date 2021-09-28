Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Телевизионный показ премия «Тони» в США показал самые низкие рейтинги, несмотря на звездный состав, рекламирующий возвращение Бродвея после пандемии, сообщает 28 сентября BBC.

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По данным CBS, двухчасовую воскресную церемонию под названием «Бродвей возвращается» посмотрели 2,6 миллиона человек.

В 2019 году, когда церемония вручения проводилась последний раз, ее посмотрели около 5,4 миллиона человек.

Отметим, что обычно шоу выходит в эфир в июне. В этот раз у него были соперники — субботняя вечерняя футбольная игра на NBC и премьерам сериалов на ABC и Fox.

При этом шоу впервые было разделено на две части: основная часть транслировалась на стриминговой платформе Paramount+, и только награды за лучшую пьесу, лучшее возрождение пьесы и лучший мюзикл были вручены во время прямого эфира на CBS.

Издание отмечает, что цифры просмотров на Paramount+ держатся в секрете.

Напомним, что 74-я церемония вручения театральной премии прошла в Нью-Йорке в театре Winter Garden. Награждали актеров и создателей шоу 2019 и 2020 годов.